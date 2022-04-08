ليبيا نيوز

أنتوني بلينكن: القوات الروسية ترتكب فظائع مستمرة في أوكرانيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القوات الروسية بارتكاب مزيد من الفظائع في أوكرانيا في كل لحظة من حربها.

وقال بلينكن في تصريحات له على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: الانتهاكات الروسية لا تقتصر على ما ارتكبته في بوتشا من مجازر بحق مدنيين، بل إن هناك مدنًا كثيرة أخرى احتلتها روسيا ومدن أخرى لا تزال تحتلها، وكلها أماكن يرتكب فيها الجنود الروس مزيدًا من الفظائع في هذه اللحظة بالذات.

وتوقّع أن تكشف الأيام القادمة الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في المدن التي احتلتها وانسحبت منها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك