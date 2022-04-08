أنتوني بلينكن: القوات الروسية ترتكب فظائع مستمرة في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القوات الروسية بارتكاب مزيد من الفظائع في أوكرانيا في كل لحظة من حربها.

وقال بلينكن في تصريحات له على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: الانتهاكات الروسية لا تقتصر على ما ارتكبته في بوتشا من مجازر بحق مدنيين، بل إن هناك مدنًا كثيرة أخرى احتلتها روسيا ومدن أخرى لا تزال تحتلها، وكلها أماكن يرتكب فيها الجنود الروس مزيدًا من الفظائع في هذه اللحظة بالذات.

وتوقّع أن تكشف الأيام القادمة الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في المدن التي احتلتها وانسحبت منها.

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