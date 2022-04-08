مساع لفتح 10 ممرات للإجلاء الإنساني في أوكرانيا

أكدت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك سعي السلطات الأوكرانية لفتح ما يصل إلى عشرة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين.

وقالت إن الممرات المتوقع فتحها ستكون في جنوب وشرق البلاد، وأشارت إلى أنّ المدنيين الذين يحاولون الخروج والفرار من مدينة ماريوبول سيضطرون إلى استخدام السيارات الخاصة، بسبب فشل المفاوضات من أجل فتح ممر آمن للحافلات لنقل الإمدادات إلى المدينة وإجلاء المدنيين منها.

وأكدت إجلاء أربعة آلاف وستمائة وستة وسبعين مدنيًا من البلدات والمدن الأوكرانية في 7 أبريل.

جاءت تصريحات إيرينا فيريشتشوك في وقت قدر رئيس بلدية مدينة ماريوبول فاديم بويتشينكو عدد القتلى المدنيين فيها بنحو خمسة آلاف، في حين لا يزال عشرات الآلاف محاصرين دون كهرباء وبكميات قليلة من الإمدادات.

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