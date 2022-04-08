لافروف يرفض مقترحات كييف ويتهمها بعرقلة السلام

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض موسكو مسودة اتفاق سلام الجديدة التي قدمتها كييف؛ لاحتوائها على عناصر غير مقبولة، ولكونها تخرج عن مقترحات متفق عليها سابقًا.

وقال لافروف إن اقتراح كييف مناقشة مسألة شبه جزيرة القرم ودونباس خلال لقاء يجمع الرئيس بوتين مع نظيره الأوكراني أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن البنود التفصيلية الواردة في المسودة بعيدة كل البعد عن البنود التي حددت في اجتماع إسطنبول، والتي وتعهدت فيها أوكرانيا أن الضمانات الأمنية لن تنطبق على شبه جزيرة القرم، مؤكدًا عدم وجود هذا البند في النسخة الجديدة.

وألمح الوزير الروسي إلى أن أوكرانيا تقدم في مسودتها لغة غامضة لتحل محل التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقا، مؤكدًا أن “المشروع الجديد الذي قدمته أوكرانيا يظهر عدم قدرتها على التفاوض”، واتهمها بمحاولة تعطيل وتقويض مسار المفاوضات.

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