المغرب يعلن فتح صفحة جديدة مع إسبانيا

أعلن المغرب في 7 أبريل فتحه صفحة جديدة مع إسبانيا، بعد تأييد مدريد موقف الرباط من السيادة على الصحراء الغربية، الأمر الذي سيضع حدًا للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأصدر الديوان الملكي بيانًا أكد فيه أن الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أبديا خلال لقائهما استعدادهما لبدء مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص.

وأضاف البيان أن سانشيز أعاد التأكيد على وصف مقترح المغرب بشأن حكم ذاتي في الصحراء الغربية بأنه “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل القضية.

وقال سانشيز بعد انتهاء اللقاء إلى أن الطرفين اتفقا على خارطة طريق واضحة تسمح بإدارة الأمور محل الاهتمام بطريقة منسقة، وروح طبيعية وحسن جوار، دون مجال لأفعال أحادية الجانب.

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