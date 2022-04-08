ترحيب عربي ودولي بتشكيل مجلس رئاسي جديد في اليمن

حظي قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإقالة نائبه وتفويض سلطاته لمجلس قيادة رئاسي جديد، تفويضًا لا رجعة فيه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بتأييد وترحيب عربي ودولي كبير.

ففور إعلان الخبر؛ قامت السعودية والإمارات بتقديم مساعدات مالية فورية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة اليمنية، منها مليونا دولار على شكل وديعة لدعم العملة المحلية، في حين سيذهب المليار الثالث لدعم جهود التنمية؛ من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحسين ظروفه المعيشية.

ورحب وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، وقال إن واشنطن لازالت عند التزامها بالمساعدة على التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع في اليمن، وقال إن مثل هذا القرار سيدفع قدمًا مفاوضات وقف الحرب في البلاد.

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