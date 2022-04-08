ليبيا نيوز

الاتحاد الأوروبي يتبنى خامس حزمة عقوبات ضد روسيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبنى الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميًا خامس حزمة من العقوبات على روسيا، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضًا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية.

وكانت أميركا قد تبنت عقوبات ضد مصرفي سبيربنك الروسي، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول الروسية، وألفا بنك، رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد، حيث تمنع هذه العقوبات أي أميركي من الاستثمار في روسيا على خلفية ما وصفها الرئيس جو بايدن بأنها “جرائم حرب كبرى” للقوات الروسية.

 

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قناة 218 الليبية

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