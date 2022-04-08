وزيرة الشؤون الاجتماعية تجتمع مع مدراء مراكز ذوي الاعاقة

طرابلس 8 ابريل 2022 ( وال ) بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني مع مدراء مراكز ذوي الإعاقة التابعة للوزارة وبحضور خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة عمل مراكز ذوي الاعاقة التابعة للوزارة وآلية تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ، واستعراض الاحتياجات والمتطلبات التي تحتاجها هذه المراكز وسبل توفيرها.

واثنى رئيس ديوان المحاسبة خلال الاجتماع على عمل هذه المراكز وأهمية الخدمات التي تقدمها لشرائح ذوي الإعاقة ، مؤكدا على ان الديوان سيعمل مافي وسعه من أجل توفير الاحتياجات خاصة فيما يتعلق بعمل ورش الأطراف الصناعية ودعم حملة ايادي الامل التي اطلقتها الوزارة مؤخرا والتي تستهدف تركيب وإصلاح واخذ قياسات الأطراف الصناعية في جميع المناطق وتجهيز وتشغيل الأحواض المائية وتسوية أوضاع العاملين بهذه المراكز كما تم التطرق الى ماتم تنفيذه من اجراءات فيما يخص مركز تشخيص وعلاج التوحد الذي تمت نقل تبعيته لوزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا .

وزيرة الشؤون الاجتماعية في ختام الاجتماع شكرت الديوان والسيد خالد شكشك على الاهتمام والحرص على تحسين عمل هذه المراكز من خلال مساعدتها بتقديم مايلزم لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

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