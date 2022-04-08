ستيفاني وليامز تجري حوارًا موسعًا مع 40 شابًا وشابة من مختلف مناطق ليبيا

طرابلس 08 أبريل 2022 (وال)- قالت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، إنها أجرت حواراً موسعاً مع قرابة 40 شاب وشابة من مختلف مناطق ليبيا وذلك عبر تقنية الفيديو.

وأضافت وليامز – في عدة تغريدات عبر حسابها على تويتر – أنها أوجزت خلال الحوار الأعمال التي قامت بها في مهمتها الحالية منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021.

وأوضحت أنها عرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، في أقرب فرصة ممكنة بناء على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين.

وأشارت وليامز إلى أن ممثلو الشباب عبروا عن وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا وتناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأكدوا على أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.

كما تطرق ممثلو الشباب إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ولفتت وليامز إلى أن هذا الحوار؛ يأتي للتذكير بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب للمضي قُدُمًا، مشيرة إلى هذا الجيل من الشباب على وجه التحديد شهد ويلات حروب جمّة وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات، ومع كل ذلك ظلوا هم بارقة الأمل التي لا تنطفئ جذوتها متطلعين لمستقبلٍ أكثر استقرارًا وأمنًا لليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال