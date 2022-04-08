سحب منتجات شوكولا “كيندر” يصل إلى الولايات المتحدة

روما 08 أبريل 2022 (وال)- وسّعت شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة للصناعات الغذائية مساء الخميس، نطاق عمليات السحب الوقائي لبعض منتجات شوكولا “كيندر”؛ لتشمل تجار تجزئة في الولايات المتحدة بسبب احتمال إصابتها ببكتيريا سالمونيلا.

وقبل أيام قليلة؛ سحبت الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات لشوكولا كيندر موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون يُشتبه في أنها مصدر تفشٍّ لمرض السالمونيلا رغم عدم رصد هذه البكتيريا في أي من منتجات كيندر.

وقالت المجموعة في بيان: «لا توجد حالات مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن كما أنّ أياً من منتجات كيندر أو فيريرو الأخرى ليس معنياً بعملية السحب هذه»، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية الأمريكية بشأن الحالات المبلغ عنها في أوروبا. وأضافت فيريرو أنها تعمل عن كثب مع تجار التجزئة الأمريكيين للتأكد من أن المنتجات لم تعد “متاحة للشراء”، مؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة المستهلكين.

والسالمونيلا نوع من البكتيريا يمكن أن يسبب أعراضاً مثل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة لدى البشر، وهي كذلك من أكثر أنواع العدوى المنقولة بالغذاء شيوعاً.

وتم تحديد نحو 63 إصابة بالسالمونيلا في المملكة المتحدة. وفي فرنسا، تم الإبلاغ عن 21 إصابة لأشخاص قال 15 منهم إنهم استهلكوا منتجات كيندر التي تم سحبها، بحسب الهيئة الصحية الفرنسية العامة التي أشارت إلى سحب كميات من منتجات كيندر توازي مئات الأطنان من الشوكولاتة. (وال)

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