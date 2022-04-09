جامعة بنغازي الثالثة إفريقيا و 289 عالميا

08 أبريل 2022 (وال) احتلت جامعة بنغازي المركز 289 عالميا في تصنيف “Scimagoir” للمؤسسات الأكاديمية والبحثية للعام الحالي 2022.

كما أن جامعة بنغازي ، حظيت بالمركز الثالث بعد جامعتي (كالابار) النيجيرية، (أحمد بن بلة) الجزائرية، و تعتبر الجامعة الليبية الوحيدة التي تنفرد بهذا التصنيف ، ليعود نجاحها لتلبيتها للشروط المرتبطة بهذا التصنيف والمتعلقة بأداء البحث و، التأثير المجتمعي، ومخرجات الابتكار.

و الجدير بالذكر أن تصنيف Scimagoir يعتمد على مجموعة من الأمور، أبرزها الأداء العلمي في السنوات الماضية، بالإضافة إلى جودة وحجم وتأثير مخرجات البحث التي تقدمها الجامعة أو المؤسسة التعليمية. هـ ش

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