الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان .

نيويورك 8 ابريل 2022 م (وال) ـــــ صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، أمس الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

ووذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 24 دولة عارضت هذا التعليق، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الاصوات المؤيدة والمعارضة فقط .

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروس وسوريا .

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت .

واتهمت روسيا الخميس أوكرانيا بالتراجع عن بعض الاقتراحات التي قدمتها خلال المحادثات أواخر مارس في اسطنبول والتي رحبت بها موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقطع فيديو إن (عدم القدرة مجددا على التوصل إلى اتفاق تفاوضي يثبت نيات كييف الحقيقية وهدفها بإطالة المفاوضات أو حتى إخراجها عن مسارها من خلال التخلي عن التفاهمات التي تم التوصل إليها ، وعرضت كييف مسودة اتفاق سلام تحتوي على عناصر “غير مقبولة” ، وروسيا ستواصل المحادثات رغم ذلك وستضغط لتحقيق مطالبها) وفق وكالة انترفاكس .

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