المصرف الليبي الخارجي والشركة العالمية للملاحة يناقشان سبل الاستثمار والتعاون المشترك.

طرابلس 08 ابريل 2022م ( وال ) – بحث رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للملاحة ” نضال بابا ” مع رئيس لجنة ادارة المصرف الليبي الخارجي “محمد الضراط ” سبل التعاون في مجالات الاستثمار المشترك.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي بالمصرف الليبي الخارجي في العاصمة طرابلس تطوير وتوسيع نشاط الشركة وبحث الطرق التي تساعدها في الحصول على التمويل اللازم للدخول في مجال النقل البحري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي ادارة الشركة لتطوير وتوسيع نشاطها وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وحضر الاجتماع عضو مجلس ادارة الشركة ورئيس لجنة الاستثمار ” فتحي الدلعوب “.

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