الوكالة الإيطالية للتنمية توقع اتفاقية مع مستشفى "بامبينو جيسو" لعلاج 25 طفلا ليبيا.

روما 8 أبريل 2022م (وال) ـ وقعت الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون، اليوم الخميس، اتفاقية مع مستشفى “بامبينو جيسو” للأطفال لعلاج الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت “نوفا” إن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 2.4 مليون يورو، يتسمح لـ 25 مريضًا من الأطفال الليبيين، بتلقي مساعدة مستشفى “بامبينو جيسو”.

وأوضحت أن المرضي سيرافقهم أحد الوالدين أو الوصي القانوني، وسيتلقون الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنفسية في المستشفى وسيتمكنون من متابعة الدورات المدرسية المناسبة لاحتياجاتهم.

وأضافت انه سيتم التعرف على المرضى من خلال السفارة الإيطالية في طرابلس وبالتنسيق مع مستشفيات الأطفال المحلية المرجعية (طرابلس، بنغازي، سبها والكفرة).

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مشروع التعاون الإيطالي “التدخل الطارئ لصالح الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة” الذي أقرته نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي “مارينا سريني”.