بريطانيا تؤكد استمرار استهداف روسيا للمدنيين الأوكرانيين

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية استمرار استهداف روسيا للأوكرانيين غير المقاتلين، وذلك على خلفية قصفها محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك الواقعة شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أن روسيا قصفت المحطة بصواريخ، وألحقت بها أضرارًا كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن العمليات الروسية تركز حاليًا على مناطق دونباس، ماريوبول، وميكولايف، وتعتمد على الدعم الذي تحصل عليه من إطلاق صواريخ كروز من قبل القوات البحرية الروسية.

وأكدت الوزارة وقوف المقاومة الأوكرانية في وجه مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

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