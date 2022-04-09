ليبيا نيوز

ألمانيا: لن نعطي أوكرانيا أسلحة من مخزون الجيش

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت إن بلادها لن تقوم بتوريد أسلحة من مخزون الجيش الألماني لأوكرانيا بعد الآن.

وأشارت إلى أن عمليات التوريد المستقبلية ستتم عن طريق قطاع تصنيع الأسلحة المباشرة؛ بهدف الحفاظ على القدرات الدفاعية للجيش الألماني.

وأكدت لامبرشت استمرار دعم بلادها لأوكرانيا، وأوضحت أن هذا الدعم سيتم عن طريق قطاع تصنيع الأسلحة لأن التوريد من مخزون الجيش وصل إلى حدوده النهائية.

يُذكر أن الوزيرة الألمانية أكدت عدم امتلاكها الصلاحية لتقديم أي تفاصيل حول عمليات توريد الأسلحة لأوكرانيا خلال الفترة القادمة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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