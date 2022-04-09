الكوني مغردا قبيل عودته بساعات من رحلة علاجية : كنت اصلي لله أن يمكنني من تقبيل ترابه ولو لمرة – ليبيا هي العلاج والشفاء .

طرابلس 09 ابريل 2022 م ( وال) – يصل النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” خلال الساعات القادمة من اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس بعد رحلة علاج خارجية استمرت أكثر من شهر ونصف حسبما علمت وكالة الانباء الليبية .

وقبيل عودته لأرض الوطن بساعات عبر النائب بالرئاسي ” موسى الكوني ” في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر عن آلم المرض وفراق الوطن ، وحبه وشوقه لليبيا ، معتبرا أن بلده ليبيا هي العلاج وهى الشفاء .

وقال ” الكوني ” في تغريدته ( فوق كل وجع اكتسح الصدر، كان البُعد عن الوطن وجعاً بإطلاق ، كنت اصلي لله أن يمكنني من تقبيل ترابه ولو لمرة، أن انسلخ بلقائه عن كل ألم، وإن ليبيا علاج وشفاء ).

كما تقدم ” الكوني ” في التغريذة بالشكر لكل ما سانده ووقف بجانبه أثناء مرضه لو بالدعاء ، وكذلك للفريق الطبي الذي أحاطه بالرعاية الطبية طيلة فترة علاجه في اسبانيا .. وقال ( كان ودكم ودعاؤكم يصلني سنداً وزاداً من نور، وإني أشكر للجميع ذلك، وأخص به من أحاطني برعاية وجراحة في اسبانيا، وقد انقذوا حياتي) .

وكانت مصادر قد أفادت وكالة الانباء الليبية أن النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” سيصل خلال الساعات القادمة إلى العاصمة طرابلس بعد رحلة علاجية استمرت أكثر من شهر ونصف.

وذكرت المصادر أن النائب ” الكوني ” سيصل إلى مطار معتييقة الدولي قادما من العاصمة الاسبانية ” مدريد ” برفقة النائب بالرئاسي ” عبد الله اللافي ” .

وأوضحت المصادر لـ (وال) أنه على الرغم من التوصية الطبية بضرورة بقاء ” الكوني ” في فترة نقاهة لاستكمال ومتابعة علاجه إلا أنه أصر على العودة لأرض الوطن .