بعثة الاتحاد الأوروبي مستمرة في أعمالها من كييف

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما كانت بعثته انتقلت مؤقتًا إلى بولندا مع بدء الحرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي انضمام رئيس وفده في أوكرانيا ماتي ماسيكاس إلى كبار المسؤولين الذين يزورون البلاد، وأشار إلى أنه سيبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة وتقييم الظروف؛ تمهيدًا لعودة طاقم العاملين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إن هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية، وستزيد من إمكانية مساعدة المواطنين الأوكرانيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا