ليبيا نيوز

روسيا تدمر مستودع ذخيرة بقاعدة جوية أوكرانية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة بقاعدة ميرهورود الجوية في منطقة بولتافا وسط أوكرانيا، وأشار إلى أن مقاتلة من طراز ميغ-29 ومروحية من طراز مي-8 تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية دمرتا أيضا في الهجوم.

من جانبه، حذر حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي من حشد روسيا مزيدًا من قواتها لشن هجوم على المنطقة وسط تكثيف لقصفها، ودعا السكان المتبقين في أنحاء المنطقة إلى مغادرتها بشكل فوري.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت نقلها أكثر من ثمانين في المئة من سكان المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى في ماريوبول، في 8 أبريل، إلى أماكن آمنة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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