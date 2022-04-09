روسيا تدمر مستودع ذخيرة بقاعدة جوية أوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة بقاعدة ميرهورود الجوية في منطقة بولتافا وسط أوكرانيا، وأشار إلى أن مقاتلة من طراز ميغ-29 ومروحية من طراز مي-8 تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية دمرتا أيضا في الهجوم.

من جانبه، حذر حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي من حشد روسيا مزيدًا من قواتها لشن هجوم على المنطقة وسط تكثيف لقصفها، ودعا السكان المتبقين في أنحاء المنطقة إلى مغادرتها بشكل فوري.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت نقلها أكثر من ثمانين في المئة من سكان المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى في ماريوبول، في 8 أبريل، إلى أماكن آمنة.

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