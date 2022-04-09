ماكرون ولوبان المرشحان الأبرز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

تنطلق في 10 أبريل الجاري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تأتي في أوضاع سياسية واقتصادية صعبة تعيشها القارة الأوروبي.

وأظهر استطلاع الرأي الذي نشرته شركة إيلاب للأبحاث والاستشارات في 8 أبريل تقليص مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان الفارق مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وتوقع الاستطلاع فوز إيمانويل ماكرون بالمرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 26% من الأصوات بتراجع نقطتين عن الاستطلاع السابق، في حين ستأتي لوبان بالمركز الثاني بـ25% من الأصوات بزيادة نقطتين عن آخر استطلاع.

كما توقع الاستطلاع فوز ماكرون بالرئاسة في جولة الإعادة المقررة أواخر أبريل الجاري بنسبة 51% من الأصوات وبفارق 2% عن لوبان التي ستحصد 49% من الأصوات.

وكان ماكرون قد تجنب أي مناظرة مباشرة مع منافسته إلا أنه استهدفها بتصريحات كان آخرها تلك التي أدلى بها يوم 8 أبريل عندما اتهم اليمين المتطرف باللعب على وتر مخاوف المواطنين، وأشار إلى أن معسكر لوبان يخفي الأشياء الوحشية في برنامجها، مؤكدًا على أن سياستها لم تتغير، وأن برنامجها عنصر يهدف إلى تقسيم المجتمع الفرنسي.

من جهة أخرى، عبرت لوبان عن صدمتها من هذه الاتهامات، ورفضتها، وقالت إن برنامجها الذي يتضمن إضافة مبدأ الأولوية الوطنية إلى الدستور لا يميز الناس على أساس أصولهم إذا كانوا يحملون الجواز الفرنسي.

يذكر أن ماكرون ولوبان يعتبران المرشحين الأكثر حظًا من بين 12 مرشحًا للانتقال إلى الجولة الثانية كما حدث في انتخابات عام 2017.

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