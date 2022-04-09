ليبيا نيوز

تقارير عن انتهاكات على أساس عرقي في أثيوبيا، وأمريكا قلقة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده قلقة من التقارير الواردة من أثيوبيا والتي تتحدث عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في إقليم تيغراي الأثيوبي، ودعا إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والقائمة على أساس عرقي.

وأشار إلى أن أميركا تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال.

من جهة أخرى، لم تقم الحكومة الاتحادية بالتعليق على هذه المزاعم التي وردت تقرير مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

يذكر أن المنظمتين اتهمتا في تقريرهما قوات مسلحة تابعة لمنظمة أمهرة الأثيوبية بشن حملات تطهير عرقي ضد التيغراي خلال الحرب التي تسبب بمقتل آلاف المدنيين وتشريد أكثر من مليون إنسان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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