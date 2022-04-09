تقارير عن انتهاكات على أساس عرقي في أثيوبيا، وأمريكا قلقة

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده قلقة من التقارير الواردة من أثيوبيا والتي تتحدث عن ارتكاب فظائع بدوافع عرقية في إقليم تيغراي الأثيوبي، ودعا إلى إنهاء عمليات الاعتقال غير القانونية والقائمة على أساس عرقي.

وأشار إلى أن أميركا تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتدعو إلى منح مراقبين دوليين حق الوصول إلى جميع مراكز الاعتقال.

من جهة أخرى، لم تقم الحكومة الاتحادية بالتعليق على هذه المزاعم التي وردت تقرير مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

يذكر أن المنظمتين اتهمتا في تقريرهما قوات مسلحة تابعة لمنظمة أمهرة الأثيوبية بشن حملات تطهير عرقي ضد التيغراي خلال الحرب التي تسبب بمقتل آلاف المدنيين وتشريد أكثر من مليون إنسان.

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