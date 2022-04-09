البرلمان الباكستاني يعلق جلسة طرح الثقة في الحكومة

أعلن البرلمان الباكستاني بشكل مفاجئ تعليق جلسته المقررة في 9 أبريل والمخصصة لحجب الثقة عن حكومة عمران خان، دون أن يعاود الانعقاد مجددًا.

وألمح أعضاء في حزب عمران خان يوم 8 أبريل نيتهم في تأخير التصويت قدر الإمكان، في حين أكد عمران خان نضاله ضد أي تحرك للإطاحة به.

وكان حلفاء رئيس الوزراء الباكستاني قد عرقلوا تصويتا مماثلا الأسبوع الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم شرعية هذه الخطوة، وأمرت بإعادة انعقاد البرلمان في 9 أبريل.

وطالب رئيس المعارضة شهباز شريف المجلس بإجراء التصويت، بينما قال رئيس البرلمان إنه سينفذ أمر المحكمة نصًا وروحًا.

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