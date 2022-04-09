ليبيا نيوز

سفير ليبيا لدى جمهورية جنوب إفريقيا يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي

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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 09 أبريل 2022 (وال)- أدى سفير ليبيا الجديد لدى جمهورية جنوب إفريقيا عبد القادر النظيف مساء اليوم السبت، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، قبل توجهه إلى الدولة الموفد إليها.
وأكد السيد الرئيس للسفير خلال مراسم أدائه اليمين، بأن مهمة تمثيله لليبيا في جمهورية جنوب إفريقيا، ينبغي أن تُساهم في تعزيز علاقات ليبيا مع هذه الدولة، متمنيًا له التوفيق في المهام المكلف بها.
من جهته، تعهّد سعادة السفير بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أحسن تمثيل، مؤكدًا حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع جمهورية جنوب إفريقيا. (وال) ح س/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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