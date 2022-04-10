وزارة الخارجية تقيم مأدبة إفطار لرؤساء بعثات الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء

طرابلس 10 أبريل 2022 (وال)- أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليلة الماضية، مأدبة إفطار لرؤساء بعثات الدول الأعضاء لتجمع دول الساحل والصحراء (س – ص) بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بالخارجية عمر كتي، ومديري إداراتي الشؤون الإفريقية والمراسم.

وأشاد وزير الشباب في كلمة له كلمة نيابة عن وزيرة الخارجية بالمشاركة الفعالة لكافة دول التجمع في الدورة الـ (21) للمجلس التنفيذي التي عقدت يومي 29 و30 مارس الماضي بالعاصمة المغربية، موضحا أن نتائج الدورة أعطت دافعا قوية لعودة العمل الجاد للتجمع، واستئناف نشاط أمانته التنفيذية من العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا على أهمية تفعيل آليات التجمع بما يلبي طموحات شعوب التجمع، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء بالتجمع.

من جهته، أكد سفير تونس في كلمته؛ باعتباره عميد سفراء دول التجمع، استعداد بلاده وكافة الدول الأعضاء بالتجمع للعمل معا من أجل عودة الأمانة التنفيذية لطرابلس، وتفعيل آليات التجمع بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء. (وال)

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