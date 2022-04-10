المنظمة الدولية للهجرة تحذر من تضرر الملايين من الجفاف في كينيا والصومال وإثيوبيا .

نيروبي 9 ابريل 2022 (وال) – حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تضرر حوالي 15 مليون شخص بشدة من الجفاف في كينيا والصومال وإثيوبيا معربة عن توقعها بتدهور واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة بحلول متوسط العام.

وقالت المنظمة في بيان اليوم السبت إن القرن الأفريقي يقع في قبضة أسوأ موجة جفاف منذ عقود مع العطش الذي يصيب المواقع الطبيعية، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ونزوح واسع النطاق بشكل متزايد.

وأكدت أنه على الرغم من أن القرن الأفريقي شهد أزمات ناجمة عن المناخ لعقود من الزمن، إلا أن تأثير الجفاف الحالي على الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في المنطقة كان شديدا بشكل خاص.وأضافت ان هناك مخاطر عالية للمجاعة وسوء التغذية حيث إن حالة الأمن الغذائي تتدهور بسرعة.