ثمانية وأربعين مليون ناخب فرنسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد .

باريس 9 ابريل 2022 ( وال )- يتوجه نحو ثمانية وأربعين مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يقف على خط بدايتها اثنا عشر مرشحا ( أربعة نساء، وثمانية رجال )، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ” إيمانويل ماكرون ” ومرشحة حزب التجمع الوطني ” مارين لوبان ” من اليمين المتطرف ، و ” جان لوك ميلانشون ” من اليسار الراديكالي .

وعلى فرضية استبعاد فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أنها ستحدد المرشحين اللذين سيتأهلان للجولة الثانية التي ستعقد يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والتي ستحدد الرئيس الفائز الذي سيتمكن من مفتاح قصر الإليزيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يكون المرشحان المتأهلان للجولة الثانية هما ” ماكرون ” و ” لوبان “، في تكرار للمنافسة التي جرت بينهما عام 2017 والتي أسفرت عن فوز ” ماكرون ” بالرئاسة ، ليصبح أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، حيث كان عمره آنذاك تسعة وثلاثين عاما.

ومن المتوقع أن يحل السياسي اليساري الراديكالي ” جان لوك ميلانشون ” بالمركز الثالث ، رغم أن بعض استطلاعات الرأي قالت إن بإمكانه الوصول للجولة الثانية من الانتخابات.

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