ايطاليا والنيجر يبحثان سبل استقرار ليبيا وسلامة أراضيها .

نيامي 9 ابريل 2022 م (وال) ــــ تشترك ايطاليا والنيجر في اعتبار استقلال ليبيا ووحدة أراضيها هدفا مهما لكلا البلدين باعتبارهما جاراتان لصيقتان لها ، وفق مبعوث ايطاليا الخاص الى ليبيا ، نيكولا أورلاندو .

وفي حسابه على شبكة “تويتر” غرد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نيكولا أورلاندو قائلا : (أكدت اثناء لقاءاتي مع وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو ، أن ايطاليا والنيجر يشتركان في الهدف الأساسي المتمثل في استقلال ليبيا وسلامة أراضيها ، وبصفتنا جيران مباشرين لليبيا فاننا نشعر بالقلق إزاء تأثير وجود المرتزقة المزعزع للاستقرار ، وكذلك الاتجار غير المشروع في المنطقة ، وسنواصل التنسيق عن كثب بشأن هذه الموضوعات) .

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