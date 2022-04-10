تنفيذ مشروع تحسين الشبكة العامة للكهرباء بمنطقة السائح والمناطق المجاورة.

طرابلس 09 ابريل 2022م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ مشروع تحسين الشبكة بمنطقة السائح والمناطق المجاورة.

وأكدت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أن عمليات التحسين التي تجرى بجهود الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع السائح شملت مد أسلاك بدل المتهالكة لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي وضمان وصوله إلى سكان المنطقة دون تذبذب أو انقطاع.

وأضافت الشركة مئات الميغاوات إلى الشبكة العمومية، مثل إضافة وتركيب محول ثانٍ، جهد (30/220 ك.ف ) داخل محطة أبوعطني بمدينة بنغازي، وذلك ضمن استعدادات الشركة لفصل الصيف.

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