انطلاق مسابقة عاصمة الجبل الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم ببلدية غريان.

غريان 9 إبريل 2022م ( وال ) انطلقت مساء اليوم السبت بمسجد بني يعقوب ببلدية غريان مسابقة عاصمة الجبل الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة بأن المسابقة التي ينظمها ويشرف عليها قسم الشؤون القرآنية بمكتب اوقاف غريان ستستمر الى يوم الجمعة القادم.

وتشتمل المسابقة – التي يشارك فيها حوالي ( 250 ) متسابق – على خمسة جوانب وهي : الجانب الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا والجانب الثاني حفظ نصف القرآن الكريم ، والجانب الثالث حفظ ربع القرآن الكريم و الجانب الرابع ، حفظ ثلاثة اجزاء من القران الكريم اما الجانب الخامس هو حفظ جزء عم.

وأفاد أحد أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة في تصريح لمراسل ( وال ) بان الفائز في الترتيب الاول من الثلاثة الجوانب الاولى بالمسابقة سيشارك في مسابقة الجبل الغربي لحفظ القران الكريم التي ستقام بمدينة الزنتان المدة القادمة .

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