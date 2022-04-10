توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

طرابلس 09 ابريل 2022م ( وال ) – وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وذلك في اطار تفعيل برامج الحماية الإجتماعية.

ووقع الاتفاق بمقر الوزارة بطرابلس وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” ومدير عام المجلس ” محمود الفطيسي ” وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة.

ويتضمن اتفاق التعاون المشترك تقديم الاستشارات الفنية ، والمشاركة في المشاريع ذات العلاقة بين الطرفين مثل دعم الأسر المنتجة من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع المتناهية الصغر وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود وغيرها من شرائح المجتمع وتنسيق وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية .

كما يتضمن الاتفاق تشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس للعمل على القضايا محل الاهتمام سواء على جميع المستويات .

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