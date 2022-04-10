انطلاق بطولة دوري شهداء الواجب بسرت لكرة القدم.

سرت 10 أبريل 2022 م (وال) – انطلقت بمدينة سرت الليلة الماضية بطولة دوري شهداء الواجب لكرة القدم الرمضانية التي تشرف عليها مديرية الأمن بالتعاون مع جامعة سرت ومكتب شركة هاتف ليبيا بالمدينة.

ويشارك في هذه البطولة التي تقام منافساتها بملعب مديرية الأمن بسرت (16) فريق رياضي تم تقسيمهم الى أربع مجموعات بإدارة عدد من الحكام المعتمدين بالاتحاد المختص للعبة.

وكانت نتائج أولى مباريات المجموعة الأولى كالتالي

المباراة الأولى انتهت بالتعادل (خليج سرت 2 – الشط 2 ) .

المباراة الثانية: (الصقور 5 × الاتحاد 2).

(وال – سرت)