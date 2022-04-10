روسيا وأوكرانيا تتبدلان الأسرى مجددا

أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، قيام أوكرانيا بتبادل للأسرى مع روسيا للمرة الثالثة منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنّ 26 أوكرانياً عادوا من الأسر من بينهم 12 عسكرياً، منهم امرأة برتبة ضابط، و14 مدنياً هم 9 نساء و5 رجال.

وقالت إيرينا إنّ التبادل جاء استجابةً لأوامر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، دون أن تكشف عن المكان الذي وقع فيه التبادل، ولا عن عدد الجنود الروس الذين أطلق سراحهم في هذه العملية.

من جهةٍ أخرى أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، قيام الجانبين بتبادل سائقين لمسافات طويلة كانا عالقين في الدول الأخرى.

يُذكر أنّ وكالة تاس أكدت عودة 32 سائقاً روسياً و20 أوكرانياً، يقودون لمسافات طويلة إلى ديارهم.

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