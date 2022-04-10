الصين تستنكر المخاوف الأمريكية حول إجراءاتها بشأن كورونا

قالت وزارة الخارجية الصحية، إنّ المخاوف الأمريكية من إجراءات بكين للتصدي لفيروس كورونا لا أساس لها من الصحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في بيانٍ رسمي، استياء بلاده من الاتهامات الأمريكية، وأشار إلى أنّ الصين تقدمت باحتجاج على التصريحات الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألمحت في 8 أبريل إلى إمكانية مغادرة موظفيها غير الأساسيين الموجودين في قنصليتها في شنغهاي، بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا فيها، والقيود المشددة التي فرضتها السلطات الصينية للتصدي للجائحة.

يُذكر أنّ مدينة شنغهاي تشهد زيادةً قياسية في عدد الإصابات بكورونا، إذ سجلت المدينة في 10 أبريل الجاري أكثر من 25 ألف إصابة بالفيروس التاجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا