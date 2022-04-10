ليبيا قد تحرر ألمانيا من الغاز الروسي

برلين 10 أبريل 2022 (وال) _ أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ببرلين أمس السبت، أن ليبيا من الموردين البدلاء الممكن لهم أن يحرروا برلين من اعتمادها على الغاز الروسي، لتغطية احتياجاتها من الطاقة أمام تصاعد الضغط الأوروبي، لفرض الحظر على واردات الغاز والنفط الروسي.

وأشار المعهد إلى إن برلين يمكن أن تخفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية بحلول شتاء هذا العام، وهو أقرب بكثير من تقديرات الحكومة لمنتصف العام 2024م، أو ربما بعد ذلك.

وأوضح المركز: أن إمكانية ألمانيا في النجاة الشتاء المقبل دون الغاز الروسي، من خلال الشروع في نهج ثلاثي الأبعاد لتنويع الإمدادات، وزيادة كفاءة التخزين وخطوط الأنابيب.

وشدد، على أهمية ملء الاحتياطات الاستراتيجية إلى 80-90% من السعة قبل حلول الشتاء، فضلًا عن الاستخدام الأكثر كفاءة لنظام خطوط الأنابيب الأوروبية، لزيادة واردات الغاز الألمانية من دول شمال أفريقيا مثل (ليبيا والجزائر) عبر دول جنوب الاتحاد الأوروبي. (وال _ برلين) ه ش

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