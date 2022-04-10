رئيس وزراء استراليا يعلن إجراء انتخابات عامة في مايو المقبل.

سيدني 10 أبريل 2022 م ( وال ) – أعلن رئيس وزراء الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، نيته لحل البرلمان وإجراء انتخابات عامة في استراليا في 21 مايو المقبل.

وأبلغ موريسون، الحاكم العام لاستراليا ديفيد هارلي، بنيته لحل البرلمان خلال لقاء بينهما بمقر الحكومة في كانبرا، وقال موريسون في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء ” إنه قبل توصيتي”.

وسيصوت الأستراليون في الانتخابات العامة المزمعة على انتخاب أعضاء مجلس النواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ.

ويأمل موريسون الذي تولى منصبه في عام 2018 أن يصبح أول رئيس وزراء في المنصب يفوز بجولتي انتخابات متتاليتن منذ جون هوارد في عام 2004.

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