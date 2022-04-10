شهباز شريف يُقدّم أوراق ترشحه لمنصب رئيس وزراء باكستان

أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جنا نوار شريف، تقديم رئيسه شهباز شريف أوراق ترشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للرئيس السابق عمران خان، الذي خسر السلطة بعد 4 سنوات عقب تصويت البرلمان على سحب الثقة من حكومته.

وقالت المتحدثة باسم الحزب مريم أورنجزيب، إن زعيم الحرب سلّم أوراق ترشحه إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن يصبح شهباز شريف رئيس الوزراء الجديد، بعد التصويت المقرر إجراؤه يوم 11 أبريل الجاري.

وكانت حكومة عمران خان قد سقطت في 10 أبريل، بعد جلسة للبرلمان استمرت لـ13 ساعة.

يُذكر أنّ عمران خان لم يُعلّق علناً على الإطاحة به، لكنه كان قد دعا أنصاره لاحتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان.

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