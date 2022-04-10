روسيا تدمر مطار دنيبرو بشكل كامل

أعلن حاكم منطقة دنيبرو فالنتين ريزنيتشينكو، تعرض مطار دنيبرو لقصف روسي أدى لتدميره بشكل كامل.

وقال فالنتين إنّ الهجوم الجديد دمر ما تبقى من المطار، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المجاورة له، مؤكداً استمرار تساقط الصواريخ الروسية على المطار والمناطق المحيطة به.

وكانت القوات الروسية قد استهدفت المطار لأول مرة في 15 مارس الماضي، حيث دمرت مدرج الإقلاع والهبوط، وتضرر مبنى المطار.

يُذكر أنّ مدينة دنيبرو تُعد من أهم المدن الصناعية في أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة ويمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن باقي مناطق البلاد.

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