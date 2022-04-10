زوارق الاحتلال الصهيوني تطلق النار تجاه الصيادين شمال قطاع غزة.

غزة 10 أبريل 2022 (وال) – فتحت زوارق الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر السودانية شمال غرب غزة، وكذلك بحر بيت لاهيا شمالا ، وأجبرت الصيادين على التراجع والانسحاب من البحر.

يذكر أن الزوارق الصهيونية تطلق النار وقنابل الغاز بشكل يومي وتقوم بملاحقة الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

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