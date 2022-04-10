وزير دفاع الإيطالي يؤكد أهمية استقرار ليبيا في اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وبريطانيا وايطاليا

اسطنبول 10 أبريل 2022 (وال)- قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني إن “استقرار ليبيا مهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط، وينبغي إيجاد حل دائم وفعال وشامل للمشاكل فيها، ويجب التركيز على التعاون والتنسيق لدعم التطورات الإيجابية في البلاد”.

جاء ذلك في كلمة الوزير الإيطالي خلال اجتماع ثلاثي جمع كلا من: وزير دفاع بريطانيا بن والاس، وزير دفاع إيطاليا لورنزو جويريني، وزير دفاع تركيا خلوصي أكار.

وأفاد موقع وزارة الدفاع التركية عبر شبكة المعلومات الدولية، بأن وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وإنجلترا عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في اسطنبول أمس السبت، باستضافة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، وذلك لتبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين دولهم في مجال الدفاع والأمن والقضايا الإقليمية، ومناقشة التطورات في سياق أوكرانيا.

ونقل الموقع عن الوزير البريطاني بن والاس قوله: “نحن ندرك دور تركيا في ضمان تنفيذ مونترو، وجعل البحر الأسود مكانًا آمنًا وحرًا لجميع البلدان، وليس فقط الدول المجاورة”. (وال)

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