ماكرون أولاً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أسفرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي انتهت -مساء الأحد- عن حصول الرئيس إيمانويل ماكرون المرشح لولاية ثانية على المرتبة الأولى، فيما حصلت مرشحة التجمع الوطني مارين لوبان على المرتبة الثانية، ليصعد الاثنان إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وانتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فرنسا، وتنافس فيها 12 مرشحا، فيما أشارت الاستطلاعات بشأن نتائج الاقتراع، إلى أنه لم يحصل أحد من المرشحين على النصاب القانوني اللازم من أجل الفوز برئاسة البلاد، والمحدد بـ 50%.

يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية قد أشارت -في وقت سابق- إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة -الأحد- بلغت 65 %بحلول الساعة الخامسة، وهو ما يقل عن النسبة التي تم تسجيلها في نفس الوقت من عام 2017 والتي بلغت 69.4 %.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الرسمية للجولة الأولى من الرئاسات الفرنسية، ستصدر من قبل المحكمة الدستورية العليا، في 13 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أبريل الجاري

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