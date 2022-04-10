مركز الرقابة على الأغذية والادوية يصدر بيانا حول منتج شوكلاتة كندر ( kinder surprise Maxi ) ويدعو كافة الشركات الموردة والمحال والأسواق الى التعاون.

طرابلس 10 ابريل 2022 (وال)- أصدر مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، بياناً حول ما تداول مؤخرا عن منتج شوكلاطة “كيندر سوربرايز” بانواع مختلفة وما تسببه من عدوى السالامونيلا التي تشمل الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى .

ووفق البيان فقد اعطى المركز تعليماته لإدارات ( الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة) لتتبع مصادر هذه المعلومات وما يُنشر من الهيئات الرسمية ذات العلاقة المناظرة للمركز عربيا وعالميا، واتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز وسحب أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير .

وشملت التعليمات باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التشغيلات التي صرحت بهم الشركة المصنعة بلد المنشأ بلجيكا التي تحمل أرقام (L004L0) والتشغيلة (L005L03) بإخطار صادر من مدير الرقابة الغذائية من المركز موجه لمديري الفروع والتشديد على الشحنات الواردة من الخارج والتي تحتوي على منتجات شوكولاتة “كندر” .

ودعا المركز كافة الشركات الموردة والمحال والأسواق بأن تتعاون مع فرق التفتيش التابعة للمركز في عمليات التفتيش وسحب أي منتج.

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