الانتخابات الرئاسية في فرنسا تسفر عن حصول ( إيمانويل ماكرون ) على نسبة (28.1 بالمئة ) ( ومارين لوبان ) على ( 23.3 بالمئة) وترشحهما لخوض الدورة الثانية من الانتخابات .

باريس 10 ابريل 2022 (وال)- أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا اليوم على حصول ” إيمانويل ماكرون” على نسبة (28.1 بالمئة) ومارين لوبان على (23.3 بالمئة)، وبذلك يتأهل المرشحان لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الاسبوع القادم .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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عاجل ..ماكرون ولوبان الى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في فرنسا بنسبة 28.1 و23.3.
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