الانتخابات الرئاسية في فرنسا تسفر عن حصول ( إيمانويل ماكرون ) على نسبة (28.1 بالمئة ) ( ومارين لوبان ) على ( 23.3 بالمئة) وترشحهما لخوض الدورة الثانية من الانتخابات .

باريس 10 ابريل 2022 (وال)- أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا اليوم على حصول ” إيمانويل ماكرون” على نسبة (28.1 بالمئة) ومارين لوبان على (23.3 بالمئة)، وبذلك يتأهل المرشحان لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الاسبوع القادم .