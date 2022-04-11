ليبيا نيوز

الانتخابات الرئاسية في فرنسا تسفر عن حصول ( إيمانويل ماكرون ) على نسبة (28.1 بالمئة ) ( ومارين لوبان ) على ( 23.3 بالمئة) وترشحهما لخوض الدورة الثانية من الانتخابات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باريس 10 ابريل 2022 (وال)- أظهرت نتائج الانتخابات  الرئاسية في فرنسا اليوم  على حصول   ” إيمانويل ماكرون”  على نسبة (28.1 بالمئة) ومارين لوبان  على (23.3 بالمئة)، وبذلك يتأهل المرشحان   لخوض  الدورة الثانية من الانتخابات الاسبوع القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك