وزير التعليم العالي يبحث المقترح المتعلق بالساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

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وكالة الأنباء الليبية
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#الحالة_الجوية_السائدة_والمتوقعة بإذن الله تعالى
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
صندوق الأمم المتحدة للسكان يواصل دعم الخدمات الصحة الإنجابية ببلديات سبها وبنغازي وطرابلس.
تم النشر منذُ 47 دقيقة
الانتخابات الرئاسية في فرنسا تسفر عن حصول ( إيمانويل ماكرون ) على نسبة (28.1 بالمئة ) ( ومارين لوبان ) على ( 23.3 بالمئة) وترشحهما لخوض الدورة الثانية من الانتخابات .
تم النشر منذُ ساعتين
عاجل ..ماكرون ولوبان الى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في فرنسا بنسبة 28.1 و23.3.
تم النشر منذُ ساعتين
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