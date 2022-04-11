غدا الاثنين : افتتاح مسجد معاذ ابن جبل بشرفة الملاحة بسوق الجمعة.

طرابلس 10 ابريل 2022 م (وال) – اكدت اللجنة المشرفة على إنشاء مسجد معاذ ابن جبل بمنطقة شرفة الملاحة بسوق الجمعة استكمال الترتيبات لافتتاح المسجد بعد ستة سنوات من وضع حجر أساس في العام 2016 بجهود اهل البر والإحسان .

وأفادت اللجنة وكالة الانباء الليبية أن افتتاح المسجد سيكون عقب صلاة المغرب يوم غدا الاثنين العاشر من شهر رمضان المبارك بحضور المسؤولين في مكتبي أوقاف سوق الجمعة وطرابلس وأهالي منطقة شرفة الملاحة.

وأوضحت اللجنة أن افتتاح هذا المسجد سيسهم بشكل مباشر في تخفيف الاكتظاظ بمساجد المنطقة.

(وال)