بوريل يؤكد إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال، لدى وصوله إلى لوكسمبورغ؛ من أجل حضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: إن العقوبات دائمًا مطروحة على الطاولة، وأكد استعداد الوزراء لمناقشة الخطوات القادمة التي يمكن اتخاذها لتضييق الخناق على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

جاء كلام مسؤول السياسة الخارجية ردًا على أسئلة الصحافيين حول إمكانية حظر النفط الروسي رداً على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي.

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