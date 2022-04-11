مدير مكتب الرياضة طبرق يزور أكاديمية الصقور .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عناصرالطقس ليوم الغد الثلاثاء 12-04-2022. #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
كونتي: ليبيا مثال حي لصعوبة فرض مصالح أوروبا على أرض الواقع #بوابة_إفريقيا_الإخ
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
بوريل يؤكد إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
غدا الاثنين : افتتاح مسجد معاذ ابن جبل بشرفة الملاحة بسوق الجمعة.
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك