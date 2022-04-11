روسيا تدمر منصات صواريخ إس-300 في ضواحي دنيبرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدميرها أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات، كانت مخبأة في حظيرة طائرات تقع في ضواحي مدينة دنيبرو.

وقالت إنها أطلقت صواريخ كاليبر الروسية من البحر الأسود نحو الهدف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير 4 منصات صواريخ من طراز إس-300، وإصابة 25 جنديًا أوكرانيًا.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم، بالإضافة إلى تدمير مستودعيْن للذخيرة أحدهما يقع بالقرب من مدينة ميكولايف الجنوبية.

ولم تكشف الوزارة عن اسم الدولة الأوربية التي زودت أوكرانيا بتلك المنظومات.

من جهةٍ أخرى، نفت سلوفاكيا تعرض النظام الصاروخي الذي زودت به أوكرانيا لأي إصابة، وقالت إن هذه التقارير عبارة عن أكاذيب روسية.

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