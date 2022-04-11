ألمانيا تطالب بتسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

طالبت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدول الأوروبية بتسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لتواجه بها روسيا.

وقالت، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الصور الواردة من أوكرانيا تؤكد حاجتها إلى مزيد من الدعم العسكري؛ كي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأشارت إلى أن الوقت الآن يحتاج للإبداع والبرغماتية، وغير مناسب لتقديم الأعذار.

ولم تكشف الوزيرة الألمانية عن نوع الأسلحة التي ستدعم فيها أوكرانيا، لكنها أكدت توفير 500 مليون يورو لتسليم أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا من خلال مرفق السلام الأوروبي.

يذكر أّن مرفق السلام الأوروبي أداة تمويل جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي يستخدمها لدعم القوات المسلحة في الدول الشريكة له، وتم تزويده بخمسة مليارات دولار للفترة ما بين 2021 و2027 من قبل الدول الأعضاء.

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