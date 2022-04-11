فوز الرئيس المكسيكي في استفتاء على بقائه في منصبه.

مكسيكو سيتي 11 أبريل 2022 (وال) – فاز الرئيس المكسيكي “أندريس مانويل لوبيز أوبرادور” في استفتاء حول ما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته أو التنحي.

ونال الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 68 عاما والذي تم انتخابه في 2018 لمدة ست سنوات غالبية تتراوح بين (90,3 و 91,9 %) من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى عام 2024 . وفقا لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات بالمكسيك.

ودعي نحو 93 مليون مكسيكي إلى المشاركة في هذا الاستفتاء .

ويأتي الاستفتاء قبل شهرين من انتخاب حكام ست ولايات (من أصل 32) يأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها ، ويتطلع هذا الحزب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

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