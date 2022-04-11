المسؤولون الأوكرانيون يدعون المواطنين للفرار من الشرق

دعا عدد من المسؤولين الأوكرانيين سكان المناطق الشرقية للفرار ومغادرة المناطق بسبب القصف الروسي المستمر.

ازدادت دعوات المسؤولين بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة قطارات في مدينة كراماتورسك في 8 أبريل الجاري وأسفر عن مقتل 57 شخصا وإصابة 109 آخرين.

وقال حاكم منطقة دونتسك إن الهجوم وقع في وقت كانت المحطة تغص بالركاب الذين يستعدون للفرار من المنطقة.

من جهة أخرى أشارت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إلى أن بلادها اتفقت مع روسيا على إنشاء 9 ممرات لإجلاء السكان من المناطق الشرقية المحاصرة بدءًا من 11 أبريل، وأكدت وجود 5 من هذه الممرات في منطقة لوجانسك، بالإضافة لوجود ممر واحد مخصص للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم من ماريوبول بوسائل النقل الخاصة.

يذكر أن إيرينا فيريشتشوك أكدت إجلاء 2,824 مواطنًا أوكرانيًا من مناطق الشرق يوم 10 أبريل بينهم 213 من مدينة ماريوبول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا