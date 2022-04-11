اكتشاف مقبرة جماعية في قرية بوزوفا الأوكرانية

أكد رئيس منطقة دميتريفكا الأوكرانية العثور على مقبرة جماعية جديدة في قرية بوزوفا، القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول الأوكراني إنهم عثروا على الجثث في حفرة قريبة من محطة الوقود الموجودة في القرية، وأشار إلى أن المقبرة ضمت جثث عشرات المدنيين.

وأعاد اكتشاف المقبرة الجديدة للأذهان ما حصل في بوتشا التي عثر فيها على مقبرة جماعية ضخمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الدعاية الروسية على مدى سنوات كانت السبب الرئيس وراء ارتكاب الفظائع والمجازر في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية.

وأشار إلى أن النخب السياسية والدعاية الروسية حرضت على الكراهية من خلال تعزيزها تفوق الروسي.

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